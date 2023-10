Castelo Blumgi é um jogo de habilidade onde você equipa vários explosivos e armas especiais para afundar seus inimigos na água. Exploda seus inimigos ou destrua o chão onde eles estão! Use o indicador ao redor do seu personagem para mirar, mantenha pressionado o botão de ação para definir a intensidade e solte para fazer chover bombas sobre os monstros. Você terminará um nível com sucesso se todas as criaturas do nível forem derrotadas. Você desbloqueará um novo personagem legal a cada poucos níveis, então certifique-se de jogar como cada um deles! Certifique-se de verificar as armas especiais no topo - pois há armas realmente divertidas, como explosões maiores, serra circular, dinamites, raios laser e até mesmo a famosa bola de basquete teletransportada de seu jogo irmão, Blumgi Ball! Não existe uma maneira certa de passar de nível, então fique à vontade para criar destruição e aproveitar ao máximo este jogo de habilidade viciante!O Castelo Blumgi foi criado por Blumgi, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na França. Jogue seus lendários jogos de habilidade no Poki: Blumgi Ball, Blumgi RocketBlumgi Castle é gratuito para jogar no Poki.Blumgi Castle pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

