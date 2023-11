Castle Blocks é um jogo inativo onde você pode criar o castelo dos seus sonhos em diversos cenários medievais e de fantasia. Basta criar uma moldura vazia e começar a construir seus sonhos na tela. Basta arrastar e soltar blocos na grade e reposicionar objetos até obter a imagem de um edifício magnífico que vale a pena ser o lar de muitos impérios e dinastias. Você pode adicionar blocos de construção inspirados em várias culturas e civilizações diferentes, para criar projetos temáticos ou até mesmo fundir culturas! Certifique-se de explorar os diferentes cenários de fundo que você pode aplicar. Você pode salvar seu castelo como uma imagem quando estiver satisfeito com sua criação. Não se esqueça de compartilhar Castle Block com seus amigos e mostrar uns aos outros os castelos que você criou.Construir - Arraste e solte blocos na grade e reposicione objetos.Castle Blocks é criado por MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing FighterVocê pode jogar Castle Blocks gratuitamente no Poki.Castle Blocks pode ser jogado no seu computador e celular dispositivos como telefones e tablets.

