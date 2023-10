Tactical Squad é um jogo de tiro criado pela MarketJS. Você é um membro do esquadrão tático e está encarregado de eliminar o stickman alvo. Use o zoom do seu atirador para supervisionar a área. Você deve agir com rapidez, mas também com calma. Preste atenção para não atirar em civis e alvos inocentes ao localizar o alvo. Você ganhará dinheiro por eliminar o alvo correto. Use o dinheiro que você ganhou para comprar rifles melhores. Você pode ser o melhor assassino do mundo? Mirar - Arraste o cursor do mouse / dedo Atire - Botão esquerdo do mouse / Toque no botão vermelho O Esquadrão Tático é criado pelo MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Lutador de história e digitação

