8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies é um jogo de esportes criado pela MarketJS. Neste jogo, seu objetivo é colocar todas as bolas atribuídas nos buracos de cada lado da mesa de sinuca. Sólidos e listras são atribuídos aos jogadores com base na primeira bola encaçapada após o intervalo. O jogador que encaçapou a bola recebe esse tipo. Suba de nível e ganhe Pool Coins pelas suas vitórias. Jogue bilhar contra outros jogadores ou amigos em partidas individuais ou participe de torneios para ganhar muito! Não se esqueça de conferir a Pool Shop para opções de personalização! Mantenha pressionado e mire com o dedo ou com o botão esquerdo do mouse. Solte para atirar uma bola.8Ball Pool With Buddies foi criado por MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton,, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing Fighter

Site: poki.com

