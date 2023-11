Stupid Zombies 2 é um jogo de quebra-cabeça que permite lutar contra hordas de zumbis atirando neles com o mínimo de balas possível. Suas balas passarão por zumbis e atingirão cada um deles no caminho. Suas balas também ricocheteiam, por isso recomendamos que você pense fora da caixa e seja criativo. Trabalhe em seus ângulos para conseguir o maior número de mortes de zumbis. Você está pronto para acertar dois coelhos com uma cajadada só... ou dois zumbis com uma arma... ou algo assim...?(Rato) Mire com o cursor e clique para atirar(Celular) Mire mantendo o dedo pressionado e solte para atirarStupid Zombies 2 é criado por MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing FighterVocê pode jogar Stupid Zombies 2 gratuitamente no Poki.Stupid Zombies 2 pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

