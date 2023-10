Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends é um jogo multijogador que permite lutar contra um oponente online onde você atira nos castelos e no exército um do outro. Em frente ao seu castelo está um canhão que oscila constantemente entre os pontos mais à esquerda e à direita da tela. Seu trabalho é disparar o canhão no momento certo para que ele atinja as hordas de inimigos que se aproximam. Os soldados começam automaticamente a atacar o castelo adversário assim que conseguem atravessar - então faça o seu melhor para detê-los antes que eles possam cruzar. Jogue online contra inimigos reais ou crie sua própria sala privada e convide seus amigos! Use a barra de espaço ou o clique esquerdo do mouse para atirar uma bola de canhão. Se você estiver em um dispositivo móvel, use o dedo para tocar na tela.Castle Fight With Friends foi criado por MarketJS. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story e Typing FighterVocê pode jogar Castle Fight With Friends gratuitamente no Poki.Castle Fight With Friends pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

