Monster Merge é uma fusão casual onde você funde criaturas e desbloqueia monstros mais novos e mais fortes que são ainda mais assustadores. O jogo tem um estilo de arte muito bom que está na intersecção entre assustador e fofo. Basta arrastar e soltar monstros idênticos para fundi-los e criar um monstro mais forte. Cada vez que você descobre um novo tipo de monstro, você desbloqueará uma nova parte do misterioso castelo. Depois de explorar todo o castelo, você desbloqueará um novo mundo cheio de fadas e um mundo totalmente diferente com uma atmosfera diferente e mais colorida! O jogo tem outros segredos e mundos para você explorar. Você não precisa esperar o Halloween para ficar um pouco assustador. Você consegue desbloquear todos os castelos e mundos neste viciante jogo de fusão?Selecione e mova criaturas - Clique e arraste o botão esquerdo do mouse ou o dedoMonster Merge foi criado por Jeff Ramos. Jogue seu outro jogo de fusão futurista no Poki: Galactic Empire. Você pode jogar Monster Merge gratuitamente no Poki. Monster Merge pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

