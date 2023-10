Merge Cyber ​​Racers é um jogo inativo de fusão de carros criado por TinyDobbins, onde você compra carros futuristas e os funde para obter um veículo melhor. Combine dois carros iguais para desbloquear um carro novo e melhorado. Arraste-os para a pista de corrida e receba moedas sempre que cruzarem a linha de chegada. Existem muitos tipos de carros para desbloquear e oportunidades para aumentar as moedas que você ganhou. Volte para jogar todos os dias para desbloquear o carro mais caro que este jogo tem a oferecer e construa seu próprio império de corridas cibernéticas!Selecione, arraste e mova carros - Botão esquerdo do mouseMerge Cyber ​​Racers foi criado por TinyDobbins. Jogue seus outros jogos inativos no Poki: Stick Merge e Merge Round Racers

Site: poki.com

