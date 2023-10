Monkey Mart é um jogo ocioso/de gerenciamento feito por TinyDobbins. Você controla um macaco fofo que acabou de criar seu supermercado. Plante frutas, mova-se de estação em estação para encher as barracas com bananas ou milho, ou mais. Os clientes irão buscá-los e esperar por você no caixa. Você pode atualizar seu personagem, desbloquear novas estações de trabalho ou até mesmo recrutar outros trabalhadores para ajudá-lo a gerenciar a loja!Movimento - WASD ou teclas de setaMonkey Mart foi criado por TinyDobbins. Jogue seus outros jogos no Poki: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers e PartyToons Você pode jogar Monkey Mart no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixar nada gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

