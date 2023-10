Monkey Kick é um jogo de habilidade criado por Totebo. Ajude um macaco a chutar seu amigo o mais longe possível sem nunca perder o impulso. Chute o macaco o mais alto possível e mantenha pressionado o dedo ou o botão esquerdo do mouse para descer e ganhar impulso. Você deve descer exatamente quando a encosta estiver inclinada para baixo. O macaco irá travar se você não apertar o botão no momento certo. Vá em frente e comece a chutar para ver quão alta sua pontuação e seu amigo macaco podem alcançar. "Macaco vê macaco faz"? Não, a verdadeira frase é "Macaco vê, chute de macaco"!Chute o macaco na hora certa e mantenha pressionado o dedo ou a barra de espaço para descer e ganhar impulso. Você deve tocar o solo apenas quando a inclinação estiver descendo. Chute ou descida - Mantenha pressionado o dedo ou o botão esquerdo do mouseMonkey Kick foi criado por Totebo. Jogue seu outro jogo de habilidade no Poki: Zomball

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Monkey Kick. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.