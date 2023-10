Strings é um jogo de quebra-cabeça onde seu objetivo é iluminar a forma exibida criando uma cadeia contínua de cordas. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste-o sobre as linhas cinzas para iluminá-las. Lembre-se de que você não pode ultrapassar uma linha duas vezes, a menos que o palco indique isso. Você ficará surpreso com a rapidez com que o tempo passa ao jogar este jogo. Strings é um dos jogos de quebra-cabeça mais relaxantes e visualmente agradáveis ​​que jogamos recentemente. Vá em frente e experimente!Conecte nós - (mantenha pressionado e arraste) O botão esquerdo do mouseStrings é criado pela Deer Cat Games. Confira seus outros jogos Tunnel Rush, Super Speeder e Wave Rider no Poki

Site: poki.com

