Tunnel Rush online é a melhor experiência em 3D para um jogador. Abra caminho através de cavernas e túneis. Cada nível Tunnel Rush leva você a um caleidoscópio giratório de perigos e túneis 3D. Jogue Tunnel Rush para desviar de barreiras usando apenas sua inteligência e seu teclado. Quer testar sua velocidade de reação? Jogue Tunnel Rush online agora e leve suas habilidades ao limite. Só há uma maneira de mostrar a essas barreiras quem manda, então jogue Tunnel Rush no Poki para mostrar essas reações ultra-nítidas. Tunnel Rush agora tem um modo legal para dois jogadores. Corram lado a lado na mesma tela e vejam qual de vocês ganha a corrida no túnel! Teclas de seta para esquerda e direita / A, D - Mover para esquerda e direita Espaço - Pausar/reiniciar - Tente antecipar os perigos e prepare-se para eles com antecedência. - Algumas barreiras serão movidas, então certifique-se de estar à frente de onde elas estarão. - Tunnel Rush parece rápido, mas você terá bastante tempo para desviar de cada obstáculo. Tunnel Rush é criado pelo estúdio britânico Deer Cat Games, que também criou uma sequência do jogo na forma de Tunnel Rush 2. Eles também são o criador por trás de Wave Rider e Super-Speeder.

