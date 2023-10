Você tem o que é preciso para navegar no fundo do mar? Mexa-se e nade através de cavernas, corais e muito mais para chegar ao fim e avançar para o próximo nível. Certifique-se de não atingir o fundo (ou o topo), o que encerrará sua aventura subaquática. Controles: Barra de espaço - Mover para cima e para baixo Sobre o criador: Wave Rider foi criado pela Deer Cat Games, com sede no Reino Unido. Eles também são os criadores do Tunnel Rush e do Super-Speeder.

