Tunnel Rush 2 é um jogo de habilidade onde você anda rapidamente em túneis 3D coloridos e experimenta o emocionante caleidoscópio de perigos e tesouros! Gire a tela no sentido horário ou anti-horário para mover sua nave e romper o obstáculo que corresponde à cor atual da sua nave, caso contrário ela irá falhar. Colete o máximo de diamantes possível para atualizar seu navio. Os obstáculos ficarão mais difíceis de ultrapassar a cada nível passado, então mantenha o foco na tela e os dedos nos botões! Você consegue terminar o Tunnel Rush 2 e desbloquear todas as atualizações?Mover - teclas de seta A/D ou Esquerda/Direita (móvel) Mover - Toque e segure o lado esquerdo ou direito da telaTunnel Rush 2 foi criado pela Deer Cat Games. Jogue seus outros jogos lendários Poki: Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider e StringsVocê pode jogar Tunnel Rush 2 no Poki.Tunnel Rush foi lançado em 2003. Tunnel Rush 2 foi lançado em 2018.Você pode jogar Tunnel Rush 2 em seu navegador sem instalando ou baixando gratuitamente no Poki.Sim, você pode desbloquear muitas skins no Tunnel Rush 2 conforme avança no jogo.

