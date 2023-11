Slime Laboratory 2 é a sequência do jogo de plataforma baseado em física, onde você embarca em uma jornada viscosa por um laboratório misterioso. Evite todas as armadilhas e perigos que você vê, passe pelas aberturas, fique em superfícies duras e suba em plataformas altas! Faça o que for preciso para passar furtivamente por uma variedade de obstáculos perigosos e chegar com segurança ao final quadriculado. Não se esqueça de pegar todos os discos que encontrar pelo caminho. Slime Laboratory 2 também adiciona novos biomas, novas mecânicas de jogo e até personalização de slime. Você está pronto para uma situação complicada?Mover - Setas para a esquerda/direitaPular - Seta para cimaPara baixo - Seta para baixoSlime Laboratory 2 foi criado por Neutronized. Jogue seus outros jogos clássicos e em flash no Poki: Slime Laboratory, Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower e Slime PizzaVocê pode jogar Slime Laboratory 2 gratuitamente no Poki.Slime Laboratory 2 só pode ser jogado em seu computador por enquanto.

Site: poki.com

