Magic Bridge é um jogo de habilidade criado pela Neutronized. Assuma o controle de um dos muitos personagens felinos e tente permanecer vivo em uma ponte que continua subindo. A ponte apontará para baixo dependendo de onde você estiver, então você precisa ser rápido com as patas para manter um equilíbrio estável. Evite todos os inimigos, pegue todas as moedas e desbloqueie mais personagens com forças diferentes. Pule na ponte e experimente essa diversão sem fim!Mova-se na plataforma e evite tocar nos inimigos.Mova o gato - teclas de seta A/D ou Esquerda/DireitaMagic Bridge é criado por Neutronized. Jogue seus outros jogos casuais em Poki: Drop Wizard Tower e Lost Yeti

Site: poki.com

