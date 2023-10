Lost Yeti é um jogo de quebra-cabeça 2D criado pela Neutronized. Neste jogo, você tem a tarefa de ajudar nosso Yeti perdido a voltar para casa movendo blocos de gelo. Comece com os quebra-cabeças retrô em Snowy Hills, onde você pode deslizar linhas e colunas congeladas para limpar o caminho e passar para mundos mais coloridos. Você deve encontrar o caminho mais rápido para casa enquanto come todos os lanches que encontra no caminho. Explore todos os 3 mundos, 60 níveis e vários tipos de inimigos e quebra-cabeças cativantes. Você está pronto para este Yeti?Limpe a estrada arrastando blocos de gelo usando o botão esquerdo do mouse ou o dedo.Lost Yeti foi criado pela Neutronized, um estúdio italiano de desenvolvimento de jogos fundado em 2010. A empresa se concentra em criar "polidos e coloridos jogos com uma abordagem divertida e orientada para objetivos". Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

