Picnic Penguin é um jogo de quebra-cabeça criado pela Neutronized. Ajude o pinguim a colocar guloseimas saborosas na toalha de piquenique empurrando vários blocos de uma vez e reorganizando-os para abrir o caminho. São vários mundos para desbloquear com uma enorme variação de quebra-cabeças para resolver enquanto encontra moedas para coletar todas as skins da máquina gashapon. Você está pronto para um piquenique doentio?Empurre vários blocos de cada vez e reorganize-os para abrir o caminho e completar os níveis.Picnic Penguin foi criado por Neutronized. Jogue seu outro jogo de corrida no Poki: Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower e Slime Pizza

Site: poki.com

