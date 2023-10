Snow Tale é um jogo de plataforma onde você embarca em uma jornada por uma terra de inverno. Você joga como nosso herói pinguim que corre e salta pelas colinas nevadas, joga bolas de neve para incapacitar seus inimigos e derrota chefes engenhosos! Você precisa se preocupar com obstáculos como espinhos, pedras e bolas de fogo. Mas você também tem coisas legais para pegar, como joias e sorvetes deliciosos. Você está pronto para uma aventura tranquila? Então ajude nosso pobre pinguim a voltar para casa!Movimento - Setas A/D ou Esquerda/DireitaSalte - Seta W ou para cima (toque duas vezes para pular duas vezes)Jogue bola de neve - Barra de espaçoSobre o solo - Salte e pressione S ou a tecla de seta para baixoNeve Tale foi criado pela Neutronized e portado para HTML5 pela AwayFL. Jogue seus outros jogos de corrida no Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower e Slime PizzaVocê pode jogar Snow Tale gratuitamente no Poki.Snow Tale só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Snow Tale. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.