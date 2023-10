Dana: Relics for Sale é um jogo de plataforma onde você é um caçador de relíquias encarregado de recuperar relíquias perdidas de vários comerciantes. Atravesse florestas antigas e corra por terrenos baldios gelados para encontrar tesouros inestimáveis, saltar sobre ou sobre inimigos e obstáculos, coletar moedas e pedras preciosas e pegar chaves que abrirão portas para aventuras mais emocionantes! Você consegue encontrar todas as relíquias nos vários níveis desafiadores e vendê-las todas? Não se esqueça de compartilhar este jogo com seus amigos!Movimento - teclas A/D ou setasPular - W ou barra de espaçoPick up/Throw - Z ou EDana: Relics for Sale foi criado pela Ulpo Media. Jogue o outro jogo deles no Poki: Grow Up the CatsVocê pode jogar Dana: Relics for Sale gratuitamente no Poki.Dana: Relics for Sale pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

