Tired to Fall é um jogo de plataforma onde você deve guiar uma folhinha que está ficando cansada demais para cair todo outono. Junte-se às aventuras do nosso personagem foliar pela floresta e aproveite o ambiente para encontrar maneiras criativas de voltar para a árvore! O objetivo é atingir o fungo amarelo em cada nível. Você pode fazer isso agarrando outros amigos folhas e lançando-os em um local para que possam se transformar em plataformas para você escalar e atravessar. Você pode lançar várias mudas em uma área específica para criar plataformas ainda mais altas. Explore uma área florestal cheia de coisas interessantes para ver, como castanhas espinhosas, bolotas e cogumelos-canhão! Você tem o que é preciso para sobreviver à queda sem cair?Cansado de cair foi criado por havana24. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Tired to Fall gratuitamente no Poki.Tired to Fall pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

