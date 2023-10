Mr Boomi é um jogo de quebra-cabeça onde você deve entregar uma bala de canhão (Mr Boomi) ao canhão deles. Colete as estrelas ao longo do caminho, mas tome cuidado para não virar muito as plataformas ou o jogo terminará! Fuja dos inimigos e colete todas as pimentas em brasa no caminho neste jogo de gangorra! Use A e D, as teclas de seta ou clique na tela para mover as plataformas e levar o Sr. Boomi ao canhão! O Sr. Boomi foi criado por d954mas . Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

