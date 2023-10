Freeway Fury é um arcade de carros criado pela Serius Games. Neste jogo cheio de ação, você está bem no meio do Carmageddon. Dirija rápido e furiosamente, confunda o trânsito em sentido contrário, bata em outros carros e pule entre os carros para ganhar pontos. Você pode formar correntes para realizar acrobacias com estilo e maximizar seus pontos. Certifique-se de não danificar muito o seu carro, caso contrário você morrerá na explosão. Você tem uma quantidade limitada de vidas, então tome cuidado nesta caótica selva de concreto. Você consegue terminar o Freeway Fury em tempo recorde?Direção - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaNitro - tecla de seta W ou para cimaSuba no telhado - tecla de seta S ou para baixoSuba em outro carro - teclas de seta A/D ou esquerda/direita (enquanto no telhado) Entre no carro novo - tecla de seta S ou para baixo (depois de pular em outro carro) Freeway Fury é criado pela Serius Games. Jogue seus outros jogos no Poki: G-Switch, G-Switch 2 e G-Switch 3.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Freeway Fury. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.