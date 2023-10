Freeway Fury 3 é um jogo arcade de ação criado pela Serius Games. Na terceira sequência do emocionante clássico dos passeios de carro, cause estragos na estrada do seu jeito! Dirija rápido, confunda o tráfego que se aproxima, bata em outros carros e pule entre os carros para acumular pontos. Execute acrobacias e acrobacias em cadeia para maximizar seus pontos. Se você danificar muito o carro em que está, poderá perder uma vida e, eventualmente, o jogo. É por isso que você precisa trocar de carro com frequência e ter cuidado nesta caótica selva de concreto. Vá em frente e experimente este jogo de carros explosivo e veja até onde você pode ir em Freeway Fury 3!Direção - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaNitro - tecla de seta W ou para cimaSuba no telhado - tecla de seta S ou para baixoPule em outro carro - teclas de seta A/D ou esquerda/direita (enquanto estiver no teto) Entre no carro novo - tecla de seta S ou para baixo (depois de pular em outro carro) Freeway Fury 3 é criado pela Serius Games. Jogue seus outros jogos no Poki: Freeway Fury, Freeway Fury 2, G-Switch, G-Switch 2 e G-Switch 3.

