G-Switch 3 é um jogo de habilidade que desafia a gravidade e o terceiro capítulo da série G-Switch da Serius Games. No jogo você pode jogar com até 7 amigos no modo Multiplayer ou jogar sozinho nos modos Campaign e Endless. Alterne entre paredes, pisos e tetos e tente sobreviver a um desafio de armadilhas mortais! Jogue G-Switch 3 gratuitamente para descobrir se você tem o que é preciso. Não fique aí parado - aceite o desafio online do G-Switch 3 e domine o ambiente!Botão esquerdo do mouse / qualquer tecla do teclado - SwitchG-Switch 3 foi criado pela Serius Games que trabalha em Portugal. Eles também são os criadores do G-Switch e do G-Switch 2.

Site: poki.com

