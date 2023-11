Dinogen Online é um jogo de tiro multijogador 2D de cima para baixo com muitas armas, modos de jogo e mapas. Jogue como um humano ou dinossauro em modos de jogo baseados em objetivos. Desbloqueie novas armas, dinossauros, equipamentos, itens e muito mais ganhando XP no jogo. Jogos baseados em objetivos: jogue como um humano ou dinossauro em modos de jogo baseados em objetivos, como Team Deathmatch, Capture the Flag ou Destruction. Sobrevivência sem fim: jogue um dos muitos modos de sobrevivência para enfrentar ondas intermináveis ​​de inimigos, desde unidades de milícias, dinossauros, helicópteros e muito mais. Editor de Cenários: Crie seus próprios mapas e missões com o Editor de Cenários incluído. O editor é uma ferramenta poderosa que permite fazer alterações simples em mapas existentes ou missões novas e complexas usando o sistema de gatilho integrado. Todos os cenários criados com o editor ficam imediatamente acessíveis no modo multijogador, permitindo que você jogue suas criações com amigos online.

Site: dinogenonline.com

