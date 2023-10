Train-Top Mania é um jogo de tiro em plataforma 2D com um objetivo direto. Você está preso no topo de um trem em movimento com um fluxo interminável de inimigos vindo em sua direção. Seja paciente com sua munição, pois você terá que atirar na hora certa! Qual é a sua pontuação mais alta?Fire - LMB ou SpaceTrain-Top Mania é criado por Chinykian. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

poki.com

