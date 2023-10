Stick Veterans é um jogo de tiro de ação online onde você joga partidas mortais em ritmo acelerado como bonequinhos. Experimente a ação em tempo real de atirar e destruir jogadores reais em batalhas caóticas em uma enorme coleção de mapas 3D e 2D feitos pela incrível comunidade de jogos. Explore modos de jogo emocionantes, como Free-for-all, Team Deathmatch e Capture the Flag. Jogue 2D ou 3D, crie seus próprios mapas, explore regras de jogo personalizáveis, pratique contra bots e descubra muitas outras surpresas neste emocionante jogo de tiro em 3D! Você tem experiência suficiente para ser o último Stick Veteran em pé?Movimento - WASD ou teclas de setaAtirar - Clique esquerdo do mouseAlterar armas - Teclas numéricas ou roda do mouseAlterar POV - Clique direito do mouseRespawn - Clique esquerdo do mouse ou barra de espaçoLançar granada - FPause - ESCScoreboard - TABStick Veterans é criado por Junkbytes. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

