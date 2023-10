Blockpost é um jogo de tiro em primeira pessoa 3D criado pela Skullcap Studios. Neste jogo de tiro 3D cúbico processual, você experimentará partidas on-line emocionantes e cheias de ação que nenhum outro jogo pode oferecer. Jogue partidas em tempo real contra pessoas reais gratuitamente. Basta escolher uma arma do seu arsenal e entrar na partida! Existem sete modos de jogo, mais de 20 mapas e mais de 100 tipos de armas de fogo no Blockpost. Você pode ganhar moedas em cada partida que jogar. Quanto mais partidas você joga, mais você pode subir de nível e melhorar. Não se esqueça de convidar seus amigos para seu time e multiplicar seu poder! Blockpost é um dos jogos de tiro multijogador em blocos mais viciantes!Movimento - WASD ou teclas de setaAtirar - Botão esquerdo do mouseApontar - Botão direito do mousePular - Barra de espaçoTrocar armas - Teclas numéricasBlockpost foi criado por Skullcap Studios. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

