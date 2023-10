Smoots Tennis First Serve é um jogo de tênis 3D criado pela Kaneda Games. Escolha entre uma grande variedade de personagens, desafie seus amigos e curta toda a emoção de uma partida de tênis neste jogo com gráficos 3D estilizados! Certifique-se de acertar e devolver todas as bolas que seu oponente lançar em você, marcar pontos e coroar-se como o vencedor da partida!Move - Arroy KeysShoot/Drive - Barra de espaçoShoot/Slice - NShoot/Lob - MSmoots Tennis First Serve foi criado por Kaneda Games. Eles também são os criadores do Smoots Pinball Zombie no Poki!

