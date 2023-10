Football Legends é um jogo de esportes criado por MadPuffers. Escolha seu time e jogue futebol em ritmo acelerado contra seu amigo ou computador. Você está no comando do ataque e também da defesa aqui. Pule, chute, deslize e use poderes especiais para marcar o máximo de gols possível até o final da partida. Você também pode se inscrever em torneios se estiver procurando um desafio. Vá em frente e pratique até provar que tem o que é preciso para vencer o torneio!Movimento - WASD ou teclas de setaAtirar - L ou XSupershot - K ou ZFootball Legends é criado por MadPuffers. Jogue seus outros jogos no Poki: Basketball Legends 2020, Basketball Stars, Football Masters, Moto X3M, Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party, Moto X3M Spooky Land e Tennis Masters

Site: poki.com

