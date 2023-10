Soccer Skills Euro Cup é um jogo de esportes criado pela Radical Play. Desfrute de um jogo de futebol 3D em ritmo acelerado com partidas de 11 contra 11. Esta é a edição da Euro Cup 2021. É muito fácil jogar e também é viciante! Escolha uma seleção nacional de futebol, participe do Campeonato Europeu e tente vencer todos os seus adversários. Basta arrastar o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará a velocidade do seu jogador, bem como a força dos seus chutes. Você está pronto para ganhar a Soccer Skills Euro Cup? Arraste o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará sua velocidade e também sua potência.Soccer Skills Euro Cup é um jogo de esportes criado pela Radical Play. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

