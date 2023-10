Sling World Cup é um jogo de torneio de futebol criado pela Rujo Games. Escolha o seu time dos sonhos e entre na ação do futebol em ritmo acelerado, onde você controla todos os três companheiros de equipe. Você pode marcar gols com apenas um toque do dedo ou do mouse. Você está no comando tanto do ataque quanto da defesa neste jogo, então você precisa ser rápido para ganhar vantagem. São 18 equipes e 7 rodadas para chegar às finais. Então vá em frente e vença todos para que todos possam ver que você tem tudo para ser o campeão! Passe o dedo ou o botão esquerdo do mouse sobre o jogador que deseja controlar e solte para atirar. Quanto mais longo for o seu deslize, mais poderosos serão os seus movimentos.Sling World Cup é criado pela Rujo Games. Jogue outros jogos de esportes em Poki: A Small World Cup

