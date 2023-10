Zomball é um jogo de arcade criado por Totebo. Você é um jogador de basquete zumbi cujo sonho é se tornar o próximo Lebron James, mas precisa lançar partes do seu próprio corpo em vez de uma bola de basquete! Cada vez que você atirar com sucesso, sua parte do corpo será reconectada a você para usá-la novamente. Se errar, você perderá aquele membro e passará para o próximo até ficar completamente sem membros. Quanto mais você avança no jogo, mais difícil será o tiro. Portanto, controle sua potência e ângulo, deslize com cuidado e tente quebrar seu próprio recorde inteiro. Realizar seu sonho pode custar um braço e uma perna, literalmente! Deslize com o dedo ou com o botão esquerdo do mouse para arremessar um membro. A intensidade do seu golpe determina a força dos seus tiros. Zomball foi criado por Totebo. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

