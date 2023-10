Soccer Skills Champions League é um jogo de esportes criado pela Radical Play. Desfrute de um jogo de futebol 3D em ritmo acelerado com partidas de 11 contra 11. Escolha uma seleção nacional de futebol, passe pelas rodadas das quartas de final e semifinais até a grande final do campeonato! Independentemente de você chamar isso de futebol ou futebol americano, você vai adorar este jogo desafiador. Isso o colocará bem no meio da ação e revelará suas melhores habilidades. Basta arrastar o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará a velocidade do seu jogador, bem como a força dos seus chutes. Você está pronto para ganhar a Soccer Skills Champions League? Arraste o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará sua velocidade e também sua potência.Soccer Skills Champions League é um jogo de esportes criado pela Radical Play. Jogue seu outro jogo de esportes viciante em Poki: Soccer Skills Euro Cup!

Site: poki.com

