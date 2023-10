Golf Champions é um jogo de torneio de golfe como nenhum outro! Seu objetivo é colocar a bola no buraco com o menor número de tacadas possível. Bata na bola com a quantidade certa de força. Este é um jogo onde jogar muito seguro e muito arriscado terá consequências. Procure obter a pontuação mais alta possível e gabar-se para todos os seus amigos sobre suas habilidades no golfe digital! Arraste a bola para ajustar a força e a direção. Complete o percurso com o mínimo de tacadas que puder. Arraste - botão esquerdo do mouse Golf Champions é criado pela Bekho Team. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

