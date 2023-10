Free Kick Shooter é um jogo de futebol em que o jogador deve marcar o máximo de gols possível. Mostre suas habilidades no futebol e coloque-se à prova neste jogo desafiador. Atire o máximo de faltas que puder antes que o tempo acabe, ganhe pontos com base na sua precisão e bata seu próprio recorde! Você tem coragem de mostrar quem é o melhor em campo? Use o mouse para deslizar para frente e chutar a bola. Depois de chutar, deslize para a esquerda/direita para controlar a curva da bola. O Free Kick Shooter é criado pela equipe Bekho. Eles também se tornaram campeões de golfe!

Site: poki.com

