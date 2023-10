Soccer Skills World Cup é um jogo de esportes 3D que permite jogar torneios de futebol cheios de ação em qualquer lugar. Jogue partidas de futebol online realistas e em ritmo acelerado contra o computador ou contra pessoas reais e leve seu time favorito à vitória! Escolha uma seleção nacional de futebol, passe pelas rodadas das quartas de final e semifinais até a grande final do campeonato! Independentemente de você chamar isso de futebol ou futebol americano, você vai adorar este jogo desafiador. Isso o colocará bem no meio da ação e revelará suas melhores habilidades. Basta arrastar o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará a velocidade do seu jogador, bem como a força dos seus chutes. A Copa do Mundo de Habilidades de Futebol permitirá que você execute lançamentos laterais, escanteios, faltas e pênaltis! Você está pronto para ser o time de futebol mais famoso do mundo? Arraste o dedo ou o mouse na direção que deseja mover. Quando você soltar, você chutará a bola. A intensidade do seu arrasto afetará sua velocidade e também sua potência.Soccer Skills World Cup é um jogo de esportes criado pela Radical Play. Jogue seus outros jogos esportivos viciantes no Poki: Soccer Skills Euro Cup e Soccer Skills Champions LeagueSim, todos os jogos Soccer Skills têm um modo multijogador que permite jogar partidas contra pessoas reais.Você pode jogar Soccer Skills World Cup gratuitamente no Poki.Soccer Skills A Copa do Mundo pode ser jogada em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

