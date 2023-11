A Small World Cup é um divertido jogo de futebol para dois jogadores. Seu time consiste apenas em um boneco de pano que você deve bater na bola para marcar um gol. Uma pequena Copa do Mundo foi criada pela Rujo Games. Neste jogo o popular título 'Mutilate a Doll' encontra o futebol que permite o surgimento de situações hilariantes. Escolha jogar no modo de treino ou jogar pela copa do mundo. Selecione a dificuldade, escolha um time e avance no torneio. Não deixe de conferir o modo Golden Goal. Neste modo, marcar 1 gol é suficiente para vencer e continuar nas fases do torneio. Mas atenção, seu adversário também precisa de apenas 1 gol. Bata seu personagem contra a bola e marque seu caminho para a final. Você consegue ganhar uma Copa do Mundo PequenaPegar jogador - Clique com o botão esquerdoArrastar jogador - CursorUma Copa do Mundo Pequena foi criada por Rujo Games, um criador baseado em Milão, Itália.

