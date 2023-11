Match Arena é um divertido jogo multiplayer de combinar 3 em HTML5, criado por The Pew Pew. Cada partida colocará você contra outro jogador de todo o mundo! Complete um objetivo específico para vencer tudo enquanto observa seu oponente em tempo real. Porém, você terá apenas um número específico de movimentos em seu jogo de combinar três, então use-os com sabedoria! Controles:Mouse - Clique para trocar peças e combinar três peças seguidas!Sobre o criador:Match Arena é criado por The Pew Pew.

Site: poki.com

