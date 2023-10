Comece a jogar Candy Crush Saga hoje mesmo – um jogo de quebra-cabeça lendário amado por milhões de jogadores em todo o mundo. Com mais de um trilhão de níveis jogados, este doce jogo de combinar 3 é um dos jogos para celular mais populares de todos os tempos! Troque e combine doces nesta saborosa aventura de quebra-cabeça para avançar para o próximo nível e ter aquela doce sensação de vitória! Resolva quebra-cabeças com raciocínio rápido e movimentos inteligentes e seja recompensado com deliciosas cascatas com as cores do arco-íris e saborosas combinações de doces! Planeje seus movimentos combinando 3 ou mais doces seguidos, usando boosters com sabedoria para superar aqueles quebra-cabeças pegajosos extras! Exploda o chocolate e colete doces em milhares de níveis, garantindo que você deseje mais!

Site: king.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Candy Crush Saga. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.