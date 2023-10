Dos criadores de Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga, chega Blossom Blast Saga, um jogo linker gratuito para download! Combine e conecte seu caminho através de vários jardins cheios de flores para fazer botões coloridos se transformarem em lindas flores antes que você fique sem movimentos! Vincule 3 ou mais flores do mesmo tipo para fazê-las crescer e observe como você desencadeia uma emocionante reação em cadeia de flores desabrochando! Explore uma enorme seleção de jogos de quebra-cabeça, mas cuidado com as ervas daninhas!

Site: king.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blossom Blast Saga. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.