Pop It vs Spinner é um jogo relaxante criado por Adgard. Neste jogo, seu objetivo é remover todos os popits combinando pelo menos 2 peças iguais de uma vez. Tente calcular seus movimentos com antecedência para fazer combos em cadeia e ganhar mais pontos. Use o modo giratório quando não houver mais correspondências para gerar novas e limpe todo o nível! Preste atenção em toda a janela do jogo para encontrar pop-its extras! Compartilhe o jogo com seus amigos e divulgue! Você consegue estourar todos eles?Toque ou clique nos popits que têm popits de cores idênticas tocando-os.Pop - Toque ou clique com o botão esquerdo do mousePop It vs Spinner é criado por Adgard. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Find The Candy, MadZOOng e Merge to Million

Site: poki.com

