Karakuri é um jogo de reflexão onde você tenta limpar uma grade cheia de blocos de quebra-cabeça. Você deve organizar os blocos coloridos que vê na tela sequencialmente para eliminá-los do tabuleiro. Simplesmente segure e arraste a peça à direita para o tabuleiro de jogo e certifique-se de que as mesmas cores estejam sempre se tocando. Coloque tantas peças de cores idênticas umas ao lado das outras para fazer combos e combinações em cadeia. Se você adora jogos como Tetris, vai adorar o toque divertido que Karakuri dá ao gênero! Você consegue superar as pontuações mais altas dos seus amigos em Karakuri? Compartilhe o jogo com eles para descobrir e maximizar a diversão!Segure e arraste a peça à direita para o tabuleiro de jogo.Karakuri foi criado pela Okashi Games. Jogue seus outros jogos no Poki: MicroWars e Nano WarVocê pode jogar Karakuri gratuitamente no Poki.Karakuri pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

poki.com

