UnpuzzleX é um jogo de reflexão criado pela Kek Games. Seu objetivo é remover todas as peças do quebra-cabeça até que a tela fique vazia. Clique e arraste uma peça para retirá-la e removê-la do quebra-cabeça. Você só pode puxar uma peça se não houver nenhuma outra bloqueando o caminho. São 17 peças de quebra-cabeça exclusivas, mais de 35 níveis, dois modos de jogo (clássico e rápido) e inúmeras maneiras de resolver esses quebra-cabeças relaxantes. Peça por peça, o UnpuzzleX ajuda você a encontrar a paz interior!Clique e arraste uma peça para retirá-la e removê-la do quebra-cabeça. Você só pode puxar uma peça se não houver nenhuma outra bloqueando o caminho. Remova todas as peças para resolver o quebra-cabeça.UnpuzzleX foi criado pela Kek Games. Jogue seu outro jogo de quebra-cabeça anti-estresse em Poki: Rhomb

Site: poki.com

