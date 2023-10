Shape Fold é um jogo de quebra-cabeça criado por Bikas. Shape Fold oferece uma versão nova e única do gênero clássico de quebra-cabeças. Seu objetivo é arrastar peças individuais do quebra-cabeça para encontrar o local perfeito e montar o objeto subjacente. Ao contrário de outros jogos de quebra-cabeça, todas as peças deste jogo estão conectadas e podem interagir fisicamente com outras peças. Isso torna alguns quebra-cabeças mais fáceis, mas outros mais difíceis. Você pode explorar níveis esteticamente agradáveis ​​que incluem objetos da história, cultura, natureza, animais e muito mais. Shape Fold é a experiência de dobramento mais emocionante da web! Use o cursor do mouse ou o dedo para mover e montar formas e peças. Shape Fold foi criado por Bikas. Jogue seu outro jogo no Poki gratuitamente: Adventure Drivers e Shape Fold Nature

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Shape Fold. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.