Shape Fold Animals é um jogo de quebra-cabeça onde cada peça está conectada e interage fisicamente umas com as outras. Os controles consistem simplesmente em arrastar as formas necessárias para revelar o objeto completo. Mova peças individuais do quebra-cabeça para encontrar o local perfeito usando o cursor do mouse ou o dedo. Complete o quebra-cabeça para revelar e admirar as lindas e majestosas imagens de animais. Shape Fold Animals é uma versão única de um gênero clássico de quebra-cabeças que cria muitos quebra-cabeças estranhos e interessantes. Pode até haver animais famosos que você reconhecerá nos memes da Internet. Vá em frente e aproveite as imagens calmantes da natureza enquanto proporciona ao seu cérebro um exercício relaxante!Arraste o cursor do mouse ou o dedo para montar as peças do quebra-cabeça.Shape Fold Animals foi criado por Bikas, uma equipe de desenvolvedores de jogos com sede na Lituânia. Jogue seus outros jogos de reflexão no Poki: Shape Fold, Shape Fold Nature e Adventure DriversShape Fold Animals é gratuito para jogar no Poki.Shape Fold Animals pode ser jogado em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

