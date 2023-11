Find the Candy é um jogo de quebra-cabeça com tema de objetos escondidos criado por Adgard. Seu objetivo é investigar os níveis, coletar o máximo de estrelas e presentes que puder enquanto tenta encontrar os doces escondidos. Este jogo de objetos escondidos desafia você a localizar toneladas de objetos especiais e armazená-los em sua vitrine. Você pode interagir com objetos levantando-os e arrastando-os para revelar outras peças ocultas. Tente encontrar todas as três estrelas em cada nível!Interaja com os objetos que você vê no jogo clicando neles ou arrastando-os. Dessa forma, você revelará muitas surpresas e coletará todas as estrelas.Find the Candy é criado por Adgard. Jogue seu outro jogo casual no Poki: MadZOOng

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Find The Candy. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.