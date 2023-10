Quem é? é um jogo de quebra-cabeça criado pelo Unico Studio. Este é um divertido jogo de enigmas que apresenta mais de cem cenários complicados e você tem que pensar fora da caixa para resolvê-los. Cada nível traz algo novo para a mesa, para que você nunca fique entediado. Existem cenários baseados em escolhas, como “Quem é um impostor?” ou "Quem está mentindo?", mas também existem enigmas onde você deve encontrar o objeto escondido e muito mais. Você pode usar o sistema de ajuda se tiver dúvidas e até mesmo pular níveis. Quem está se divertindo? Você, se jogar este jogo e compartilhá-lo com seus amigos. Clique ou toque nos objetos do jogo para interagir com eles. Tente examinar tudo até encontrar a pista para ajudá-lo a resolver o enigma.Se você tiver dúvidas, use os botões na parte inferior da página para procurar ajuda.Quem é? é criado pelo Unico Studio. Jogue seus outros jogos Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters e 4 Pics 1 Word

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Who Is?. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.