Quem é? 2 Brain Puzzle & Chats é um jogo de quebra-cabeça no qual você precisa encontrar pistas por meio de conversas com vários personagens. Como a sequência do divertido jogo de enigmas Quem é? , desta vez Quem é? 2 oferece mais de cem cenários desafiadores. Para ter sucesso, você deve fazer as perguntas certas, reunir informações úteis e elaborar respostas inteligentes! Encontrar as pistas não é suficiente! Você também precisa pensar fora da caixa para resolver todas as questões. Você é bom em conversar com as pessoas para encontrar pistas e resolver quebra-cabeças? É o seu jogo!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Who is? 2 Brain Puzzle & Chats. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.